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ಕಾರವಾರ | ಪೆಂಡಾಲ್ ತೆರವು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್: ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 7:24 IST
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