ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ವಿರಳ

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ‘ಯುವನಿಧಿ’ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇಂತದ್ದೊಂದು ಸಂಗತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 7,789 ಮಂದಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹3 ಸಾವಿರ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ₹1,500 ಮೊತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದರರು, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದವರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಾಜು ಶೇ 3.80ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 1,200 ಮಂದಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವೇಳೆ ಕೇವಲ 56 ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದರೆ, 28 ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯುವನಿಧಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತರೆ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ತಕ್ಷಣ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕೋರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ವಿರಳ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ ನಾಯ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-1486268889</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>