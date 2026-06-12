ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ‘ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ‘ಆಟದ ಮೇಳ’ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಸ್ ಏರಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಹಿರಿಯರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ’</p>.<p>ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೆನಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಣವಂತೆ ಕೆರೆಮನೆಯ ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ತಂದೆ ಕೆರೆಮನೆ ಶಂಭು ಹೆಗಡೆ, ಅಜ್ಜ ಕೆರೆಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆ, ಮುತ್ತಜ್ಜ ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲೇ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವಜರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆನಪಿಸಿತು’ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಇಡಗುಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮಾನ್ಯತೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಜ್ಜ ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸತತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತಂದೆಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪರಿಣಾಮ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೌಂದರ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಚಕ್ರ ಬದಲಾದರೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಮೂಲಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದೆ, ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಈ ಕಲೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-20-796916089</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>