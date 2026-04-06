ಅಘನಾಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಸುಗ್ಗಿ

ಕುಮಟಾ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಗಜನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸುಗ್ಗಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೀನಿನ ಕೊರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನುಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮೀನು, ಏಡಿ, ಸಿಗಡಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂತಸ, ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಘನಾಶಿನಿ ಹಿನ್ನೀರು ಗಜನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಏಡಿ, ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕಾರು ಗಾತ್ರದ ಸಿಗಡಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಗಜನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಗಜನಿ ತಾಜಾ ಮೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು.</p>.<p>'ಸಿಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸಿಗಡಿಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹200ರಿಂದ ₹500 ವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹700 ಇದ್ದ ಟೈಗರ್ ಸಿಗಡಿ (ಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಲಿ) ದರ ಈಗ ₹900ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಡ್ಲೆ, ಹಾಲು ಗುರುಕಾ ಮೀನು ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹300 ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಂಸ, ಕಾಗಳಸಿ, ಹಾಲುಗೊಕ್ಕರ, ಯೇರಿ, ಕುರಡೆ ಮೀನು ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹600ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ' ಎಂದು ಗಜನಿ ಮೀನು ಖರೀದಿದಾರ ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>