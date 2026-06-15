ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ ನಾಯ್ಕ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಐ.ಜೆ. ನಾಯ್ಕ, ಅನಿಲ ನಾಯ್ಕ, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಹರಿಕಾಂತ, ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಹರಿಕಾಂತ, ಜಯಂತ ಹರಿಕಾಂತ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-20-1755011462</p>