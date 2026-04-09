ಬಸ್ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ

ಕುಮಟಾ: ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರೂರು, ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೊಗರಿಬೈಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಂದು ಬಸ್ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹಾನಿಕರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಬಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆಯು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಹಾಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹೇಶ ಅಡಕೋಳಿ, ಕೃಷಿಕ ಎಸ್.ವಿ.ಭಟ್ಟ ಮಕ್ಕಿಕಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ದಿನಕರ ಭಟ್ಟ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕುಮಟಾ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನಾಯಕ ಭಂಡಾರಿ, 'ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಿಗೂ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲ ಬಸ್ಗಳ ಯಂತ್ರ ದೋಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಗೆಯುಗುಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>