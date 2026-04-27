ಕೆನರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೇವೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ‘ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆನರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಗ ನರರೋಗ, ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆನರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಚ್ಛಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಜಿ. ಹೆಗಡೆ, ‘ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ನಡುವೆ ಮಗುವಿನ ಅಳು-ನಗು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ದೊರೆಯದು. ಅನೇಕ ಯುವ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊರಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಚ್ಛಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಚ್ಛಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಮೇಖಲಾ ದ್ವಾರಕನಾಥ್, ‘ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಯಸುವ ದಂಪತಿ ತುಂಬು ಭರವಸೆ, ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕುನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಫಲವಂತಿಕೆ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್. ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಗಳಾದ ಡಾ.ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ, ಡಾ.ಸತೀಶ ಪ್ರಭು, ಡಾ.ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಭಟ್ಟ, ಡಾ.ಸುಮಂತ ಬಳಗಂಡಿ, ಡಾ.ಅಶೋಕ ಭಟ್ಟ ಹಳಕಾರ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭುವನ ಭಾಗ್ವತ, ಜಯದೇವ, ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-20-718548126</p>