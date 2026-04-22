ಕೆನರಾ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆನರಾ ಸಾರಸ್ವತ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>13 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 14 ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಅರವಿಂದ ಪೈ, ಗಜಾನನ ಪೈ, ರಾಜೇಶ ಪೈ, ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗ , ಸುಮಂತ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಶೋಕ ಶಾನಭಾಗ, ಶ್ರೀಕಾತ ಪೈ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ `ಅ' ವರ್ಗದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗುನಗಾ, ಹಿಂದುಳಿದ `ಬ' ವರ್ಗದಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಾಯಕ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ನಾಯಕ, ಸೀಮಾ ಪ್ರಭು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸುಕ್ರಿ ಮುಕ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಿಂದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನವು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾರದಾ ಕವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-20-189438055</p>.