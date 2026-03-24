ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಳೆ

ಕುಮಟಾ: ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿಯ ಸ್ಕೊಡ್ವೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಭತ್ತ ಕೃಷಿಕ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>'ದೇಸಿ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಬೀಜಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹಾಳಾಗದಂತೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಾಲಿಕ್ ಗಾಜಿನ ಬುರುಡೆಯೊಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೀಜಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇ 80 ಹಾಗೂ ಸ್ಕೊಡ್ವೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಕೊಡ್ವೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>
260324-20-784694914