‘ಕುಮಟಾ: ಪ್ರನಾಳಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ 26ರಿಂದ’

ಕುಮಟಾ: 'ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕುಮಟಾದ ಕೆನರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏ.26ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿ.ಜಿ. ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಚ್ಛಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಚ್ಛಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಶಂಕರ ಗುಹಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕರು ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕುಮಟಾದ ಕೆನರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಕಾಶ ಕೋಣೆಮನೆ, ಡಾ. ಸತೀಶ ಪ್ರಭು, ಡಾ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಾಯಕ, ಭುವನ ಭಾಗ್ವತ, ಶಶಾಂಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-20-270476883</p>