ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಹಲಸು-ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಕ್ಕೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ಸ್ಥಳೀಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೆನಕಾ ಇವಂಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಲಸು-ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಲಸು-ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹಲಸು ಬೆಳೆಗಾರ ರಾಜೇಶ ಭಟ್ಟ ಅವರು ತಂದಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರುಚಿಯ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಹಲಸು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅವರು ರೆಡ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಂಗಳ ಹಲಸು, ದೋಸೆ ಹಲಸು, ಪ್ರಕಾಶ ಚಂದ್ರ, ಚಿಪ್ಸ್ ಸ್ಪೆಶಲ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಕ್, ಸಾಲ್ಕಣಿ ಬಕ್ಕೆ, ಮಳಗಿ ಬಕ್ಕೆ ಮುಂತಾದ ಹಲಸು ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಾಮನಗರದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಸಿ ಸಸಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಲಸಿನ ಹೋಳಿಗೆ, ಕೇಕ್, ಶಿರಾ, ಬೋಂಡಾ, ಕಬಾಬ್, ಸಾಗವಾನಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡುಬು, ಸುಟ್ಟೇವು, ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಜ ನಾಯ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಂಗರಾಜು ಇಟ್ನಾಳ, ಬೆನಕ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-20-934460722</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>