ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕಡಿತ: ಓದುಗರ ಆಕ್ಷೇಪ

ಕುಮಟಾ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಓದುಗರು, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕಕರು ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಓದಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ 19 ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕೇವಲ 5 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ₹2500 ನೀಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹1 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಒಟ್ಟು 26 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 9,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಓದುಗರಾದ ಗುರುದಾಸ ಶೇಟ್, ಸಿ.ಸಿ. ಪಟಗರಾ, ಎಂ.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ, ಎನ್.ಆರ್. ಗಜು, ಬಿ.ಜಿ. ಗೋಳಿ, ರಮೇಶ ಶೇಟ್, ಎನ್.ಎನ್ ಪಟಗಾರ ಮತ್ತಿತರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿ, 'ಓದುಗರ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಓದದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>