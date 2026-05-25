ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

<p>ಕುಮಟಾ: ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಈಚೆಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಜೆ.ಎನ್. ಬಳಗು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಗಣೇಶ ನಾಯ್ಕ (ಖಜಾಂಚಿ), ಉಮಾ ಪಟಗಾರ ( ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ), ಮಮತಾ ನಾಯ್ಕ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಸುಜಾತಾ ನಾಯ್ಕ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕ, ಕಲ್ಪನಾ ನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ, ಗುರುದಾಸ ಮಹಾಲೆ (ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು).</p>.<p>ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಉದ್ದಂಡ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾಣಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಥೋಡ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಗೋಪಾಲ ಪಟಗಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-20-1680163522</p>