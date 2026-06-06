‘ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ’

<p>ಕುಮಟಾ: ‘ವನ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರು ಬಳಸುವಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ವನಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>`ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಸತಿಗೃಹ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆ ಆಯಾ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರದ್ದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎ.ಸಿ.ಎಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ಆರ್.ಎಫ್.ಒ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ, ಟಿ.ಎಚ್.ಒ ಡಾ.ಅಜ್ಞಾ ನಾಯಕ, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಗಡೆ, ಸಚಿನ ಪುತ್ರನ್, ನಿಂಗರಾಜು ಇಟ್ನಾಳ, ಭಾರತಿ ಆಚಾರಿ, ಟಿ.ಎನ್. ಗೌಡ, ನೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-20-705263435</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>