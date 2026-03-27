ಕಾಡು ಹಂದಿ, ನವಿಲು ಹಾವಳಿ: ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಕುಮಟಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹಂದಿ ಮತ್ತು ನವಿಲುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಶೇಂಗಾ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ತೆಳು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತೇಜನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಸಿ ಹಾಗೂ ಕೊಯಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಡು ಹಂದಿ ನವಿಲುಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲ, ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ, ಧಾರೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಶೇಂಗಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಈ ಶೇಂಗಾ ಹುರಿದು ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ನವಿಲು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾತ್ರಿ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗರ್ನಾಲು ಸಿಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವಿಲುಗಳು ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕುಮಟಾ ಆರ್.ಎಫ್.ಒ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>