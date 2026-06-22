ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ - ಸಂಸದ ಕಾಗೇರಿ

<p>ಕುಮಟಾ: ` ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯೇ ಮೂಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇ, ವಿಕಾಸ ಕೇ, ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕೇ' ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತ್ರವಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿಕ ಎನ್.ಡಿ.ಹೆಗಡೆ ಅವರ ತೋಟ ದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಸಹಜ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ದಿಂದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ರೈತರು ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು. ‘ಪಿ.ಎಂ ಪ್ರಣಾಮ್ ಹಾಗೂ ‘ಹೊಲ ಉಳಿಸಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೃಷಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ, ‘ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗದಿರುವುದು, ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಹಜ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಗು ಗೌಡ, ಸಂತೋಷ ಹೆಗಡೆ, ವಿಷ್ಣು ಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಎನ್.ಡಿ.ಹೆಗಡೆ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಐ.ಹೆಗಡೆ, ಗಜಾನನ ಪೈ, ಕುಮಾರ ಭಟ್ಟ, ಡಾ.ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-20-715694802</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>