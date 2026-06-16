ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 19 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ‘ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಅವರು ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಕುಮಟಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 19 ಸಾಧಕರ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಕಾಡೆಮಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಜ ನಾಯ್ಕ, ‘ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆರವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಎಲ್. ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ನೆರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದರು. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠಾಧೀಶ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 19 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯುವಕರ ತರಬೇತಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಾಜ್ಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಡಿ. ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಉದ್ಯಮಿ ರತ್ನಾಕರ ನಾಯ್ಕ, ವಕೀಲ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇ.ಒ ಆರ್.ಎಲ್.ಭಟ್ಟ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಗುರುರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಗಣಪತಿ ಮಡಿವಾಳ, ಗಣೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನವೀನ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-20-889062771</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>