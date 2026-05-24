ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಶಾಸಕ ಭರವಸೆ

ಕುಮಟಾ: ಕುಮಟಾ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನಾಸಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಎಂ.ಟಿ. ಗೌಡ, `ಈಚೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>`ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫೇವರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-20-1363223740</p>