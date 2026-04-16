ಕುಮಟಾ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕದ ಎರಡು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮರೆತು ಹೋದ ನಗದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಮಟಾ ಘಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಉಡುಪಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಹರೀಶ್ ಖಾರ್ವಿ ಎಂಬುವರು ಪರ್ಸ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ₹2,690 ನಗದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂತೋಷ ಮುಕ್ರಿ ಅವರು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದೇರೀತಿ ಕುಮಟಾ-ಕಡ್ನೀರು-ಹೊದ್ಕೆಶಿರೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಪರ್ಸ್ ಸಿಕಿದ್ದು, ₹990 ನಗದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರುವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ ಅವರು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿನಾಯಕ ಬಂಡಾರಿ, 'ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಮಾಲೀಕರು ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>