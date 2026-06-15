ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವೇದನೆಯ ಕಿಡಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು

<p>ಕುಮಟಾ: ‘ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆಗಳ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಗಣಪತಿ ಅಡಿಗುಂಡಿ, ಉದಯ ಮಡಿವಾಳ ಶ್ರಮ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಸೂರಿ, ‘ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಪುಟ್ಟ ಅಲೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥದ ಆಳ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಸಾಹಿತಿಯ ಮನದಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಚುಟುಕು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞರು ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಂತೆ ಬಳಸಿದ ಚುಟುಕು ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚುಟುಕು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಂವೇದನೆಯ ಕಿಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕರಾದ ನಾಗರಾಜ ಹೆಗಡೆ, ಗೌರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ ಬಳಕೂರ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭುವನ ಭಾಗ್ವತ, ಕ್ರಿಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕುಂದ ನಾಯ್ಕ, ಜನಾರ್ದನ ನಾಯಕ, ಜಿ.ವಿ. ನಾಯಕ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಡಿವಾಳ, ಪಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಕ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾನಭಾಗ, ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಅಡಿಗುಂಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯ ಮಡಿವಾಳ, ಬಿ.ಇ.ಒ ರೇಖಾ ನಾಯ್ಕ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಮತಾ ನಾಯ್ಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಗಣೇಶ ಮಾಗೋಡ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ, ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಜ ನಾಯ್ಕ, ಭಾಸ್ಕರ ಪಟಗಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಕುಮಟಾ ಮುಕುಟ’ ಚುಟುಕು ಸಂಗ್ರಹ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-20-54452296</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>