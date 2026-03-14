ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ, ಅನಿಲ ಕೃತಕ ಅಭಾವ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಕುಮಟಾ: ಪಟ್ಟಣದ ಗಿಬ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭುವನ ಭಾಗ್ವತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುದ್ಧದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎನ್.ಡಿ.ಎ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೃತಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದರೆ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ದೇಶ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಚಿವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಬಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿವೇದಿತ್ ಆಳ್ವ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕುಮಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕರಾಗಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಪಕ್ಷದ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೇಟ್, ರತ್ನಾಕರ ನಾಯ್ಕ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಮುಜಾಫರ್ ಸಾಬ್, ರಾಘವೆಂದ್ರ ಪಟಗಾರ, ನಾಗರಾಜ ಹಿತ್ಲಮಕ್ಕಿ, ನಾಗೇಶ ನಾಯ್ಕ ಕಲಭಾಗ, ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ, ಮಹಿಳಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಿ ಪಟಗಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.