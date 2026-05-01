ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಂದು

<p>ಕುಮಟಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೀವಗಿಯ ರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ‘ಕರುಣಾಶರಧಿ-ಭಗವಾನ್ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಮಾನಂದ ಅವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ, ಕೃತಿಕಾರ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ, ವಸಂತ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ಪ್ರಕಾಶ ಪಂಡಿತ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ನಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-20-1310584239</p>