ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ 'ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ' ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ದುಗುಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೇನು ಓದಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯುವತಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸತನವಿದೆ ಎಂಬ ಕೌತುಕದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ತಣಿಸಿ, ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿದ್ದು ‘ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ’.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹವ್ಯಕ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಬಳಗದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ’ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದವು. ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಭಾಭವನದಿಂದ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ಹೊರಗೆ ಆಗಾಗ ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತು ಆಲಿಸಿದರು. ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕರತಾಡನ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿ, ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಮಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓದಿನ ಜತೆಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬೀಳದೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ದಂಡದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿ ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಇ.ಟಿ, ಧಾರವಾಡದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಐಬಿಎಂಆರ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮೈಸೂರಿನ ದಿ ನ್ಯಾಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎನ್ಐಇ) ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕುಮಟಾ ಬಿಇಒ ಉದಯ ನಾಯ್ಕ, ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬ್ಯುರೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಕೆ.ಜಿ., ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಿವಾಕರ ಭಟ್, ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗಿರೀಶ ನಾಯ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-20-716964841</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>