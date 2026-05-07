ಫಿಶರಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಿಶರಿಸ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಸುಧಾಕರ ತಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಕಂತ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖಂಡರು ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಧಾಕರ ತಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 12 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 303 ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 268 ಮಂದಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ ಒಟ್ಟೂ 372 ಅನರ್ಹ ಸದಸ್ಯರು ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತ ಏಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ 111 ಮತಗಳಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ 250 ಮತ್ತು 11 ಮತದಾರರ ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾರದಾ ಕವರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ 111 ಮತದಾರರ ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ ಬಿ.ಡಿ.ಡಿಸೋಜಾ, ‘ಸುಧಾಕರ ತಾರಿ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಮತದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗುಂಪಿನವರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾರದಾ ಕವರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡರಾದ ಮನೋಹರ ಏರಾಗಿ, ವಿಜಯಾನಂದ ತೋರಸ್ಕರ್, ಆನಂದ ಹರಿಕಂತ್ರ, ಗಜಾನನ ಏರಾಗಿ, ಸಂತೋಷ ಏರಾಗಿ, ಮಧುಕರ ತಾರಿ, ಅಂಕುಶ ಕೌಣೇಕರ್, ದರ್ಶನ ತಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-20-1746705066</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>