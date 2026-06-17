ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಹಲಸು, ಮಾವು ಮೇಳ ಜೂನ್ 17ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ‘ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೆನಕಾ ಈವಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 17ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವು ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಹಲಸು ಮೇಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಂಗರಾಜು ಈಟ್ನಾಳ, ‘ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಹಲಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಲಸನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆನಕ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ‘ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಹಲಸಿನ ಫಲ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇಳ ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಾಳದ ಗುರುರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್, ಜೈವಿಠ್ಠಲ ಕುಬಲ, ಎನ್.ಆರ್.ಗಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-20-1490177915</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>