<p>ಕುಮಟಾ: ` ಕಷ್ಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯದ ಕುಣಬಿ ಜನಾಂಗ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವಂಥ ಬೆರಗಿನ ಸಂಗತಿಯೇ ` ಬಲಿ ಪಾದ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಶೇಷ' ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ಶ್ರೀಧರ ಬಳಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿಯ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಮಲಾ ಬಾಳಿಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ `ಬಲಿ ಪಾದ’ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂಹವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕುಣಬಿ ಜನಾಂಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಾಸ್ತವ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರೆಬಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತರಾಜ್, ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸ, ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ, ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಎಂ.ಡಿ.ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರನ್, ಸಿಗಡಿ ಕೃಷಿಕ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಡದೊಣಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಹರಿಕಂತ್ರ ಮತ್ತು `ಕಗ್ಗ’ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರ ಕಾಗಾಲದ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ತಂಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಜೆಗದ್ದೆ, ಬದಿಕಾನ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಿರ್ಲಾಯ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕರಂಗಲ್ಲಿ, ಭರತೇಶ ಆಲಸಂಡೆ, ಧನಂಜಯ ಅಗೋಳಿಕಜೆ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾಘವಯ್ಯ, ಸರೋಜಾ ಎಂ.ಕೆ. ಸತ್ಯಶಂಕರ ಹಾಗೂ ಶಿವಶಂಕರ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-1460157827</p>