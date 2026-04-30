ಕುಮಟಾ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೂತನವಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಂಡ ಮೂರೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರೂರು ರಸ್ತೆಯ 250 ಮೀಟರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 10.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ 250 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುಕಿನ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಚೇರಿಗಳು ಇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಂದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮೂರೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳುತ್ತೇವೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ನೀಡಲಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಟೈಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎ.ಇ.ಇ ಎಂ.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎ.ಇ.ಇ ರಾಜೇಶ ಮಡಿವಾಳ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ, ಜಿ.ಐ. ಹೆಗಡೆ, ಸಂತೋಷ ನಾಯ್ಕ, ಸುಧೀರ ಪಂಡಿತ್, ದಾಮೋದರ ನಾಯ್ಕ, ಗಜಾನನ ಗುನಗಾ, ದೀಪಾ ಹಿಣಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>