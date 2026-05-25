ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿ

ಕುಮಟಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಅಘನಾಶಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಐದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ₹ 18 ಸಾವಿರ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಾಸ್ತಿ ಹರಿಕಂತ್ರ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದ್ದು ₹ 15 ಸಾವಿರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾವಿಕೊಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದುಬ್ಬನಶಶಿಯ ವಾಸುದೇವ ನಾಗೇಶ ಮೊರ್ಜೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್, ವೈರಿಂಗ್, ಫ್ಯಾನ್ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>