ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಗೃಹಿಣಿ ಸುಜಾತಾ ಶಾನಭಾಗ

ಎಂ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:40 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:40 IST
ಕುಮಟಾ ಸಮೀಪದ ಹಂದಿಗೋಣದ ಪುಷ್ಟಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಶಾನಭಾಗ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಸುಜಾತಾ ಶಾನಭಾಗ ಅವರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಉದ್ಯಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಲಿಂಗರಾಜು ಇಟ್ನಾಳ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
womens dayUttarakannada

