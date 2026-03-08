ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಗೃಹಿಣಿ ಸುಜಾತಾ ಶಾನಭಾಗ

<p><strong>ಕುಮಟಾ</strong>: ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಗೃಹಿಣಿ ಸುಜಾತಾ ಶಾನಭಾಗ, ಅಣಬೆಯ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದ ಹಂದಿಗೋಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ‘ಪುಷ್ಟಿಕಾ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್’ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಾತಾನುಕೂಲ, ಬಾಯ್ಲರ್, ಬೆಳಕು, ತಂಪು ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣ ಆವಿ ಪೂರೈಕೆ, ನೀರೆತ್ತುವ ಪಂಪ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ 10 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಹಾಗೂ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಉತ್ಪನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ ನಿತ್ಯ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಜಾತಾ ಶಾನಭಾಗ.</p>.<p>‘ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೃತಕ ಅಣಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಗೋಕರ್ಣ, ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಪೌಡರ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅಣಬೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><blockquote>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಸುಜಾತಾ ಶಾನಭಾಗ ಅವರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಉದ್ಯಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಲಿಂಗರಾಜು ಇಟ್ನಾಳ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>