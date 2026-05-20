ಕುಮಟಾ: ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹುಅಂತಸ್ತಿನ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ಶೌಚ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಯು, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪುರಸಭೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ವೀಣಾ ಕಾರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ಕಲಾದಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಹಾಳಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಪುರಸಭೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗವೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿ ಮಲಿನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>