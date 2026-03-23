ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ: ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಯ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

<p>ಕುಮಟಾ: ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕುಮಟಾ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಸ್.ಐ.ನಾಯ್ಕ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿ.ಪಿ.ಭಟ್ಟ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾಂಡೇಲ ಹಾಗೂ ವಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದಯಾನಂದ ಶೇಟ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿಠ್ಠಲ ಗುನಗ, ಎಂ.ಸಿ.ನಾಯ್ಕ, ವಿ.ಎಂ.ಭಟ್ಟ , ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ, ಶಾಂತಾರಾಮ ಮಡಿವಾಳ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ಎಸ್.ಡಿ. ನಾಯ್ಕ, ಸಿ.ಜೆ. ಪಟಗಾರ, ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಎಂ. ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಟಿ.ಪಿ. ಪಟಗಾರ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯ್ಕ, ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಜಿ.ಎಲ್. ನಾಯ್ಕ, ಎಸ್.ಡಿ, ಪಾಲೇಕರ್ ಎನ್.ಜಿ.ಭಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರಕಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಐ. ನಾಯ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-20-1054865306</p>