ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಶಿವಪ್ಪ ಪಟಗಾರ ಅವರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ

<p>ಕುಮಟಾ: `ಊರ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ದಿವಂಗತ ಶಿವಪ್ಪ ಪಟಗಾರ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿ.ವಿ.ನಿವೃತ್ತ ಡೀನ್ ನಾಗೇಶ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಿವಪ್ಪ ಪಟಗಾರ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಜ ನಾಯ್ಕ, ‘ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಔದಾರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಧೀಮಂತ ಶಿವಪ್ಪ ಪಟಗಾರ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಕೆ. ಪಟಗಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸದಾನಮದ ಹರಿಕಂತ್ರ, ಸುಧಾಕರ ತಾರಿ, ಗಣ್ಯರಾದ ಗಣೇಶ ಪಟಗಾರ, ಬಿ.ಜಿ.ಶಾನಭಾಗ, ಗಜು ನಾಯ್ಕ, ಮಂಜುನಾಥ ಪಟಗಾರ, ರಾಘವೆಂದ್ರ ಪಟಗರಾ, ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ, ಗಿರೀಶ ಹರಿಕಂತ್ರ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮುಕ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಟಗಾರ, ಆರ್.ಎಚ್. ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ಪ ಪಟಗಾರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-20-1611348755</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>