‘ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ; ಜಡತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’

ಕುಮಟಾ: 'ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಡತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಶ್ರೀ 1008 ವಿಶ್ವವಲ್ಲಬ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.

ಕುಮಟಾದ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜರ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ಗುರುವಂದನೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕುಮಟಾ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜರ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತ ವೃಂದದವರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260531-20-2020741614