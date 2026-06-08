ಕುಮಟಾದ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ

<p>ಕುಮಟಾ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದ ಸರಸ್ವತಿ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರೆ ಕೆನರಾ ಪಿಯು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆ.ಸಿ.ಇ.ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರಸ್ವತಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ನಾಯ್ಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2,866, ಪ್ರಾಸ್ತೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1,721 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೀಪಿಕಾ ಭಟ್ಟ ಡಿ.ಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ 505, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 505, ಬಿ.ಪಿ.ಒ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 727, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,707ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಿಕಾ ಭಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3,630, ಬಿ.ಪಿ.ಒ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,410 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿ. ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 678 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ನೇಹಾ ಕಿಣಿ ಬಿ.ಪಿ.ಒ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 346ನೇ, ಪೃಥ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ.ಇ.ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 446ನೇ, ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 1,917ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರೆ ಕೆನರಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಗುಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2,458 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-20-121326502</p>