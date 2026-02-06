ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
uttara kannada
ಶಿರಸಿ: ಲೇಔಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಸಭೆ: ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:02 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:02 IST
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಸದಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು
ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕ
Uttara Kannada

