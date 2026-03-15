ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌| ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ: ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದಿಂದ ₹34 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ

<p><strong>ಕಾರವಾರ: ನಿ</strong>ರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಸದ್ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 23 ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ 1.12 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 1,07,448 ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 5,313 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ 1,12,761 ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡವು.</p>.<p>ದಾಯಾದಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಯ 34 ಪ್ರಕರಣಗಳು, 582 ಚೆಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 37 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿದವು. ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 17 ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿದವು.</p>.<p>19,818 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 142 ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ಆಸ್ತಿ ಕರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 76,429 ಪ್ರಕರಣಗಳು, 15,698 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡವು. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ₹34.79 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿದಿವೆ. ಜನರು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<blockquote>473 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ</blockquote>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಇಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ, ಎಂಎಸಿಟಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 123 ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್, 53 ಅಮಲ್ದಾರಿ, 91 ಲಘು ಅಪರಾಧ, 2 ಮೋಟಾರ್ ಅಪಘಾತ, 6 ವಾಂಟಣಿ ದಾವೆ, 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸು, 202 ಲಘು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 473 ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜೀ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡವು.</p><p>ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಿ.ಸಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ, ವಕೀಲರಾದ ವಿ.ಎಂ.ಭಂಡಾರಿ, ಎಂ.ಐ.ಹೆಗಡೆ, ಸಂಪದಾ ಗುನಗಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಾಯ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<blockquote>ರಾಜಿ, ಸಂಧಾನ, ₹ 92 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲಿ</blockquote>.<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 24 ಎನ್.ಐ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 38 ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಇನ್ನಿತರ ಒಟ್ಟು 220 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ<br>₹ 92 ಲಕ್ಷ ಹಣ<br>ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನ್ಯಾಯಿಕ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಅಕ್ಷತಾ ಸಿ.ಆರ್. ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಕೇತರ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ವಕೀಲೆ ಗೀತಾ ಡಿ.ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p><p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎ.ನಿಂಬಾಯಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪುತ್ರ ಮಲವಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಗಮೇಶ ಕೊಳ್ಳಾನವರ, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಗುಲ್ಯಾನವರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<blockquote>ಹಳಿಯಾಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್</blockquote>.<p>ಹಳಿಯಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 371 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿ ₹ 1.74 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 36 ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಕರಣ, ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣ, ಇತರೆ ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ, ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ನ್ಯಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪ್ರಕರಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ರಾಜಿ ಸಂದಾನದ ಮೂಲಕ 335 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. </p><p>ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನ ಮುನ್ನ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಸುಜಾತಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹ ಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದರು.</p><p>ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ನೆರವು ಮತ್ತು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾ<br>ಲಯದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಗೀತಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<blockquote>₹ 1 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿ</blockquote>.<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶನಿವಾರ<br>ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p><p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಹರೀಶಕುಮಾರ.ಎಂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರಾದ ಆಶೋಕ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗೇತರ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p><p>ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದಾವಾ ಪ್ರಕರಣ, ಅಮಲ್ದಾರಿ ಪ್ರಕರಣ, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 72 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ₹ 10,34,315 ವಸೂಲಾಗಿದೆ.</p><p><br>ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ 335 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ 1 ಪ್ರಕರಣ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 7427 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಹೆಸ್ಕಾಂನ 45097 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 52,862 ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ
₹ 1,05,46,604 ವಸೂಲಾಗಿದೆ.1 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<blockquote>ದಂಪತಿ ರಾಜಿ, ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತ್ಯ\r\n\r\n</blockquote>. <p>ಭಟ್ಕಳ: ಭಟ್ಕಳ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1402 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು
ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ಸಂಧಾನ ಕಾರರಾಗಿ ದೀಪಾ ಅರಳ
ಗುಂಡಿ, ನ್ಯಾಯಿಕೇತರ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ಸಹನಾ ಮೊಗೇರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. </p><p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ಧನವತಿ, ನ್ಯಾಯಿಕೇತರ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ಶಬೀನಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ಕಾಂತ ಕುರಣಿ, ನ್ಯಾಯಿಕೇತರ ಸಂಧಾನ ಕಾರರಾಗಿ ಶ್ರಾವ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ರಾಜಿಯಾದರು.</p> 