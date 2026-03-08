ದಾನ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ-ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

<p>ಭಟ್ಕಳ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದವರು ಬಡವರ ನೆರವಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆ, ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಮೂಲದ ಅಮೇರಿಕ ನಿವಾಸಿ ವಾಮನ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಪತ್ನಿ ದಿ.ಗೀತಾ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಶನಿವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ವಾಮನ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಅವರದ್ದು, ಸಂಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ನೀಡುವುದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಇಂತಹ ದಾನಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 18ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಸೇವೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಧರ ವಸಂತ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಗೀತಾ ವಾಮನ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಾಮನ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಹಲವು ಧಾನಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಭಾರ ಟಿಎಚ್ಒ ಪ್ರಿಯಾ ಗೋನ್ಸಾಲೀಸ್, ದಾನಿಗಳಾದ ವಸಂತ ಗಣಪಯ್ಯ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಪ್ರಭಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಕರಾಂಡೆ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಣಿ, ಡಾ. ಸವಿತಾ ಕಾಮತ, ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು. ಜ್ಯೋತಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>