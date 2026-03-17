ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಮೊಬೈಲ್‌ ಟವರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ

<p><strong>ಯಲ್ಲಾಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಚಿಕೇರಿಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ 34 ಜನ ಜನರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ 50 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಮೂರು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಶಾಲೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಸದಾ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ. ಊರ ಹೊರಗೆ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಕಿರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕ ಸಚಿನ್ ಬ್ರುನೋ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಿರಣದ ಕಾರಣ ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತಡೆಯವಂತೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಕಿರಣದ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ರವಿ ಪಟಗಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>