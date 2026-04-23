ತಾಲ್ಲೂಕು 8ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂದು

ಮುಂಡಗೋಡ: ತಾಲ್ಲೂಕು 8ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಟ್ಟಣದ ಲೊಯೋಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏ.23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ಷರ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿ.ನೀಲಮ್ಮ ಗೌಡಶಾನಿ ಮತ್ತು ದಿ.ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೆಸರಿನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿ.ವಿಜಯಾ ರಮೇಶ ಕಾಮತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ದಿ.ನಾಗರಾಜ ಕಳಲಕೊಂಡ, ದಿ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಾನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ ಆಶಯದಂತೆ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾಡು, ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪಿ.ಪಿ.ಛಬ್ಬಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-20-521659539