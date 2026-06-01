<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಲಘಟಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾದರೂ, ಬಸ್ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಸ್ ತಡೆದು, ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಕಲಘಟಗಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಎಂದಿಗಿಂತ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಪೋದಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ತಡೆದು, ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಬಸ್ಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಪೋದಿಂದ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'‘ಹಾನಗಲ್ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಜೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಲಘಟಗಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ಪಾಳಿ ಮುಗಿಸಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ, ಕಲಘಟಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲಘಟಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಯುವಮುಖಂಡ ಕೆಂಜೋಡಿ ಗಲಬಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-20-405178498</p>