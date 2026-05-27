ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ

<p>ಕಾರವಾರ: ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡದ ಕುಂಬಾರರ ಸಮಾಜದ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪದ ಪಂಚವಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀನುಗಾರರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹರಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಲಗೇರಿಯ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋ-ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಿ., ವಿಶಾಲ ಮಹಿಳಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸಮಾಪನಧಿಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿಬಂಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-20-620446803</p>