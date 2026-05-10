ತೋಟ, ಗದ್ದೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು

ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ

ಮುಂಡಗೋಡ: 'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಡಿ ಊರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತೋಟಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗಿ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. 6 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದರೂ, ಒಂದಿಂಚೂ ನೀರು ಹರಿದುಬರಲಿಲ್ಲ'.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಾಠೋಡ ಅಸಹಾಯಕದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮಾತಿದು. '400 ಅಡಿ ಕೊರೆಸಿದರೂ, ಒಂದಿಂಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಶುಂಠಿ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದರೇ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತಂದು, ನೀರುಣಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ರೈತರ ದುಗುಡು ಅಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ತೋಟ, ಗದ್ದೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತಂದು ಹಾಯಿಸುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

'ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ತೋಟದ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೂ, ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಮರಳಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ಯಾಸನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಕನಾಥ ಕಳಂತ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇಂದೂರ, ಹುನಗುಂದ, ಕಾತೂರ, ಕ್ಯಾಸನಕೇರಿ, ತಮ್ಯಾನಕೊಪ್ಪ, ತೆಗ್ಗಿನಕೊಪ್ಪ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಜೆಟ್ ಮೂಲಕ, ತೋಟ, ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರು, ಭತ್ತದ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಕೊರತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಗದ್ದೆಗಳು ಬಯಲಾಗಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹರಿದು ಹಳ್ಳ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಶಂಕರ ಕಲಕೇರಿ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ