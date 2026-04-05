ಸರ್ಕಾರಿ ಆವರಣದೊಳಗೆ ‘ಗುಜರಿ’ ವಾಹನ

ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ

ಮುಂಡಗೋಡ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನಗಳು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿವೆ. ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೀಪು ಸಹಿತ ಇನ್ನಿತರ ವಾಹನಗಳು, ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮದಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 15 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಹನಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ.

'ಹೊರ ನೋಟ ಅಂದವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುಜರಿ ಸೇರಬೇಕಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

'ಪಟ್ಟಣದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಕೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವ ಎರಡು ಜೀಪುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೀಪು, ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀಪು, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಓಡಲು ಆಗದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಜಾಗವೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಕೀಲ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಕಾತೂರ.

'ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ವಾಹನವು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ದಾರರೊಬ್ಬರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಯ್ಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-20-2079150508