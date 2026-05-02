<p><em>ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ನಸುಕಿನವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿದ ವಾಹನ ಬಂದ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಟಿಪಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓಣಿ ಓಣಿಗೆ ವಾಹನ ಬಂದು, ಮನೆಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಟಿಪಿ ಬಂದು, ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>‘ಮೊದಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಸರದಿಯಂತೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಪ.</p>.<p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿದ ಗಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಜನರೇ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಓಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಲೀಕ ಬಸವರಾಜ ಓಶೀಮಠ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಸಮೇತ ರಾತ್ರಿ ಗೋದಾಮಿನ ಎದುರು ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಯ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಎನ್., ಮಹೇಶ ಕಲಘಟಗಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ಮುಸ್ತಾಕ್ ಇನ್ನಿತರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲೋಡ್ ಬಂದಿವೆ. ಒಂದು ಲೋಡಿನಲ್ಲಿ 342 ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಚ್.ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸಂಜು ಲಮಾಣಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-20-1858105276</p>