ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ನೀರಿನ ಹಣ

ಮುಂಡಗೋಡ: ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ₹6.19 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ, ಕಾತೂರ, ಚವಡಳ್ಳಿ, ಇಂದೂರ, ನಂದಿಕಟ್ಟಾ, ಬಾಚಣಕಿ, ಮೈನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೇ, ಹಣ ಬರುವುದೇ ಎಂದು ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೈಕಿ ಚವಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ₹2.24 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಮೈನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ, ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬರುವುದು ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಇನ್ನೂಳಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ₹36 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹75 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-20-586419132</p>