ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸಿಗದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಮುಂಡಗೋಡ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಚ್.ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋದಾಮಿನ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋದಾಮಿನ ಎದುರು ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಟಿಪಿ ಬಂದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೋದಾಮಿನ ಎದುರು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಟಿಪಿ ಬಂದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಓಣಿ, ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಾದರೂ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>