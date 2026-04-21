ಕೋಡಿ ನೀರಿಗೆ ಸಿಗದ ದಾರಿ

ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ

ಮುಂಡಗೋಡ: ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ರೈತರ ಕೂಗು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ, ಈ ಕೆರೆ ದಡಭಾಗದ ರೈತರ ಗೋಳು ಕೇಳುವರಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುವ, ಕೋಡಿ ನೀರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂಬ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಈಡೇರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ರೈತ ವಲಯದಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಪಟ್ಟಣದ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಶಾಶ್ವತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕೂಗು ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನೀರು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದು, ದಡಭಾಗದ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೇಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಆತಂಕ. ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗದಂತೆ ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದರೂ, ಒಡ್ಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮೇತ ನೀರು, ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ನೀರು ಈ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಡಿ ನೀರಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

'ಅಮ್ಮಾಜಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ನೀರು ಇಂದಿರಾನಗರದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆರೆ ದಡಭಾಗದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದಡಭಾಗದ ರೈತ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಹುದ್ಲಮನಿ ದೂರಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-20-308432581