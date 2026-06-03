ಮುಚ್ಚುವ ಆತಂಕದಿಂದ ದೂರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋ ತ್ಸವದ ದಿನದಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರದೇ, ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪುನಃ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರು ವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಲೆಗೆ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 6ನೇ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಳಿದ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಕೆಲವು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಯಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮಾ.ಜಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಯ ಪಾಲಕ, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕ ಳನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬಡ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಿಇಒ ಸುಮಾ ಜಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಅಳಿವು, ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮುಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂದಿ ನಂತೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಲು ಪಾಲಕರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂತಸದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದು, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-20-512745298</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>