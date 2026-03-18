ಮುಂಡಗೋಡ: ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹೋಟೆಲ್

'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಕೆಲವರು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೇ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಒಟಿಪಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಒಟಿಪಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಇಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಫಕ್ಕೀರೇಶ ಹೇಳಿದರು.