ಹದವಾದ ಮಳೆ: ಗರಿಗೆದರಿದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

<p><em>ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ರೈತರನ್ನು ಗದ್ದೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿದ್ದು, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 14 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಸಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆಯೂ, 6 ರಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದರ ಕೈಗೆಟುಕದಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ಭತ್ತದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 'ಭತ್ತದ ಕಣಜ' ಎಂಬ ಬಿರುದು, ಅರೆಮಲೆನಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಗದ್ದೆಗಳು, ತಂಬಾಕು, ಹತ್ತಿ, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಮಾವು, ಕಬ್ಬು, ಶುಂಠಿ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆಳಿ, ರೈತನ ಕೈಸುಟ್ಟು ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಕಬ್ಬು, ಅಡಿಕೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಳು ರೈತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂದಾಜು 4500ದಿಂದ5000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳ ಬೆಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2ರಿಂದ 3ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಭಿಲಾಷ ತಳಿಯ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 1001, 1010 ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತಳಿಯ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರದಾಡುವುದು, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೈತ ಶಿವಪುತ್ರ ಕಾತೂರ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಗೋವಿನಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್.ಮಹಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-20-1177182124</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>